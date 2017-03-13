F.Bahçe, Avrupa devlerini solladı

F.Bahçe, UEFA'nın açıkladığı en çok ziyaret edilen kulüp resmi internet siteleri listesinde Avrupa'nın birçok dev kulübünü geride bıraktı. Sarı-lacivertliler 5. sırada yer alırken, Galatasaray 19. basamakta kendine yer buldu. Beşiktaş ise 20'nin dışında kaldı. Listenin ilk üç sırasını İngiliz takımları Manchester United, Arsenal ve Liverpool paylaştı. Real Madrid 4, Barcelona 5. sırada kaldı.