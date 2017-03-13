F.Bahçe, Avrupa devlerini solladı
F.Bahçe, UEFA'nın açıkladığı en çok ziyaret edilen kulüp resmi internet siteleri listesinde Avrupa'nın birçok dev kulübünü geride bıraktı. Sarı-lacivertliler 5. sırada yer alırken, Galatasaray 19. basamakta kendine yer buldu. Beşiktaş ise 20'nin dışında kaldı. Listenin ilk üç sırasını İngiliz takımları Manchester United, Arsenal ve Liverpool paylaştı. Real Madrid 4, Barcelona 5. sırada kaldı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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