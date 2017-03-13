Emenike Aykut Kocaman’ın yolunu gözlüyor

F.Bahçe'de gelecek sezon için Aykut Kocaman isminin ön plana çıkması, takımda bazı oyuncuların keyfini yerine getirdi.

En çok sevinen ise Kocaman'ı babası gibi seven Emenike. Nijeryalı futbolcu, kendisini F.Bahçe'ye ilk getiren isim olan Kocaman'ın gelişiyle parlak günlerine dönebileceğini düşünüyor. Bonservisinin alınması için bir hamle yapılmayan Sow da Aykut hocanın yolunu dört gözle bekleyenlerden...