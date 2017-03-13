Emenike Aykut Kocaman’ın yolunu gözlüyor
F.Bahçe'de gelecek sezon için Aykut Kocaman isminin ön plana çıkması, takımda bazı oyuncuların keyfini yerine getirdi.
En çok sevinen ise Kocaman'ı babası gibi seven Emenike. Nijeryalı futbolcu, kendisini F.Bahçe'ye ilk getiren isim olan Kocaman'ın gelişiyle parlak günlerine dönebileceğini düşünüyor. Bonservisinin alınması için bir hamle yapılmayan Sow da Aykut hocanın yolunu dört gözle bekleyenlerden...
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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