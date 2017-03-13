Çalışmalara başlıyor
Fenerbahçe'de, teknik direktör Dick Advocaat'ın Alanyaspor galibiyetinin ödülü olarak verdiği iki gün izin bitti. Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor maçı için bugün Samandıra'da topbaşı yapacak. Advocaat'ın bugün hafif bir idman yaptırması beklenirken, yarından itibaren taktik çalışmalara ağırlık verileceği bildirildi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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