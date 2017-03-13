 Çalışmalara başlıyor – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Çalışmalara başlıyor

    Çalışmalara başlıyor
    'de, teknik direktör Dick Advocaat'ın Alanyaspor galibiyetinin ödülü olarak verdiği iki gün izin bitti. Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor maçı için bugün Samandıra'da topbaşı yapacak. Advocaat'ın bugün hafif bir idman yaptırması beklenirken, yarından itibaren taktik çalışmalara ağırlık verileceği bildirildi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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