 Altyapıda Bursa’ya iki yenilgi – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Altyapıda Bursa’ya iki yenilgi

    Altyapıda Bursa’ya iki yenilgi
    Fenerbahçe'nin U16 ve U17 takımları, deplasmanda Bursaspor'la oynadığı maçları kaybetti. U16'lar rakibine 1-0'lık sonuçla mağlup olmasına rağmen, zirvedeki yerini korudu. U17'ler ise fark yedi. Ev sahibi Bursaspor, Vakıfköy Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı maçı 5-1 kazandı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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