Altyapıda Bursa’ya iki yenilgi
Fenerbahçe'nin U16 ve U17 takımları, deplasmanda Bursaspor'la oynadığı maçları kaybetti. U16'lar rakibine 1-0'lık sonuçla mağlup olmasına rağmen, zirvedeki yerini korudu. U17'ler ise fark yedi. Ev sahibi Bursaspor, Vakıfköy Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı maçı 5-1 kazandı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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