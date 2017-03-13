Altyapıda Bursa’ya iki yenilgi

Fenerbahçe'nin U16 ve U17 takımları, deplasmanda Bursaspor'la oynadığı maçları kaybetti. U16'lar rakibine 1-0'lık sonuçla mağlup olmasına rağmen, zirvedeki yerini korudu. U17'ler ise fark yedi. Ev sahibi Bursaspor, Vakıfköy Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı maçı 5-1 kazandı.