 Alper’den çağrı geldi – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Alper’den çağrı geldi

    Alper’den çağrı geldi
    Alanya karşısındaki futbolu beğeni toplayan Alper Potuk'un, Konya maçında da ilk 11'deki yeri garanti. Forma giydiği 20 lig maçının 16'sında ilk 11'de sahaya çıkıp 1 gol-4 asistlik bir performans tutturan milli futbolcu, "Artık kaybetme lüksümüz yok. Cuma günü taraftarımız tribünleri doldursun" dedi.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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