Alper’den çağrı geldi
Alanya karşısındaki futbolu beğeni toplayan Alper Potuk'un, Konya maçında da ilk 11'deki yeri garanti. Forma giydiği 20 lig maçının 16'sında ilk 11'de sahaya çıkıp 1 gol-4 asistlik bir performans tutturan milli futbolcu, "Artık kaybetme lüksümüz yok. Cuma günü taraftarımız tribünleri doldursun" dedi.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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