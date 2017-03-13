A. Konyaspor biletleri satışa çıkıyor
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 25. haftasında, Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında 17 Mart Cuma günü saat 20.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor.
Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden bilet satışıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
14.03.2017 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz, Temsilci Üyelerimiz, Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (En fazla 2 bilet),
15.03.2017 tarihi itibariyle de GENEL satışa açılacaktır.
Satışlar, sadece www.passo.com.tr üzerinden alınmaktadır.
Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:
MİSAFİR TRİBÜNÜ :65,00 TL
OKUL AÇIK :50,00 TL
MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL
BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :100,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON A-B-H-I BLOK :190,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON C-G BLOK :220,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON D-F BLOK :240,00 TL
FENERIUM ALT- MARATON E BLOK :250,00 TL
Fenerbahçe Futbol A.Ş.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:09
- Defans döküldü!
Toplam 5
Yorum
GS Adamlar 2 yıldır Galatasaray da tatil yapıyorlar.. 5-10 dk fazla koştular mı sakatlanıyorlar.. Kapasiteleri bu kadar.. Helal TUDORRRR
- Biz sana döneriz
Toplam 47
Yorum
fb sergen yalçın alınsın
- Koşmaya başladı
Toplam 2
Yorum
GS TOLGA ile YASİN aynı kafa.. Koşşş koşşşş ama BOŞ koş..
A. Konyaspor biletleri satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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