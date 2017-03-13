 A. Konyaspor biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    A. Konyaspor biletleri satışa çıkıyor

    A. Konyaspor biletleri satışa çıkıyor

    Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun 25. haftasında, Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında 17 Mart Cuma günü saat 20.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor.

    Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden bilet satışıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

    14.03.2017 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz, Temsilci Üyelerimiz, Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (En fazla 2 bilet),

    15.03.2017 tarihi itibariyle de GENEL satışa açılacaktır.

    Satışlar, sadece www.passo.com.tr üzerinden alınmaktadır.

    Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:

    MİSAFİR TRİBÜNÜ :65,00 TL
    OKUL AÇIK :50,00 TL
    MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL
    BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :100,00 TL
    FENERIUM ALT - MARATON A-B-H-I BLOK :190,00 TL
    FENERIUM ALT - MARATON C-G BLOK :220,00 TL
    FENERIUM ALT - MARATON D-F BLOK :240,00 TL
    FENERIUM ALT- MARATON E BLOK :250,00 TL

    Fenerbahçe Futbol A.Ş.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:09
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