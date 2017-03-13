A. Konyaspor biletleri satışa çıkıyor

Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden bilet satışıyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:



14.03.2017 tarihinde Yüksek Divan Kurulu Üyelerimiz, Kongre Üyelerimiz, Temsilci Üyelerimiz, Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için (En fazla 2 bilet),

15.03.2017 tarihi itibariyle de GENEL satışa açılacaktır.

Satışlar, sadece www.passo.com.tr üzerinden alınmaktadır.

Uygulanacak bilet fiyatları şöyledir:

MİSAFİR TRİBÜNÜ :65,00 TL

OKUL AÇIK :50,00 TL

MİGROS TRİBÜNÜ :50,00 TL

BORAJET TRİBÜNÜ-MARATON ÜST H-I BLOK :100,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON A-B-H-I BLOK :190,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON C-G BLOK :220,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON D-F BLOK :240,00 TL

FENERIUM ALT- MARATON E BLOK :250,00 TL

Fenerbahçe Futbol A.Ş.