 3 yıldız imza gününde – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    3 yıldız imza gününde

    3 yıldız imza gününde
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Bogdanovic, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu, QNB Finansbank'in ev sahipliğinde bugün düzenlenecek imza gününde taraftarlarla buluşuyor. QNB Finansbank Çiftehavuzlar Şubesi'nde gerçekleşecek etkinlik 12.00'de başlayacak.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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