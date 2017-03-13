3 yıldız imza gününde
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Bogdanovic, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu, QNB Finansbank'in ev sahipliğinde bugün düzenlenecek imza gününde taraftarlarla buluşuyor. QNB Finansbank Çiftehavuzlar Şubesi'nde gerçekleşecek etkinlik 12.00'de başlayacak.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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