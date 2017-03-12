 'Zamanı mıydı şimdi hoca!'' – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    'Zamanı mıydı şimdi hoca!''

    'Zamanı mıydı şimdi hoca!''

    Advocaat'ın 'Kararımı verdim, yönetim açıklasın' çıkışı Fenerbahçe'yi de şok etti.

    Basın sözcüsü , Alanya'daki basın toplantısının ardından soluğu Hollandalı hocanın yanında aldı. Uslu'nun, "Hoca, ne gerek vardı bu açıklamayı yapmana! Zaten durumlar iyi değil. Şimdi herkes sözleşme olayını konuşacak" şeklindeki sitemine, Advocaat'ın, "Ben net adamım! Bana sordular, ben de cevap verdim. Top artık sizde" yanıtını verdiği öğrenildi.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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