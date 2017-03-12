"Yine çirkin olaylar"

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle: "Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan basketboldaki Galatasaray derbisi sonrası Abdi İpekçi Spor Salonu'nda sahaya yabancı cisim yağdı. Takımımızın İtalyan yıldızı Luigi Datome'nin başı yarıldı.



Fenerbahçemizin Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yine alışık olduğumuz görüntüler vardı. Maçın bitişiyle birlikte Galatasaray taraftarları Fenerbahçe teknik heyet ve oyuncularına yabancı madde yağdırdı.



Tribünlerden atılan bir cisimle Takımımızın İtalyan yıldızı Luigi Datome'nin başı yarıldı. Atılan cismin Datome'ye isabet anının görüntülerinden Datome'nin ani bir refleksle acı içinde alnını tuttuğu görülüyor. Soyunma odasına ilerlerken İtalyan oyuncunun alnındaki kanama, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.



Maç esnasında hakemlerin küfürlü tezahürat ve atılan yabancı cisimlere rağmen sadece iki anons yaptırması tepki çekti. Geçen yıl Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan derbide de benzer olaylar yaşanmış, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü koçu Obradovic'e isabet eden tükürük Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçmişti."