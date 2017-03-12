Yıldız yağacak
F.Bahçe ile Daçka birleşti. 3 yıldız çubuklu giyecek.
Sezon başında koç Zeljko Obradovic'in istediği yıldızların çoğunu Daçka bünyesine katmıştı. İki tarafın 40 milyon dolara yakın bir noktada buluşacağı öğrenildi. Takımın yeni adı Fenerbahçe Doğuş olacak. Furkan Aldemir ve Birkan Batuk, ile yerli rotasyonu güçlenecek. Obradovic'in çok istediği Brad Wanamaker'ın da Kanarya'ya geçeceği öğrenildi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:45
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Yıldız yağacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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