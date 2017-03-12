Yıldız yağacak

F.Bahçe ile Daçka birleşti. 3 yıldız çubuklu giyecek.

THY Euroleague'de önümüzdeki sezon Darüşşafaka Doğuş olmayacak. Daçka bu sebeple Fenerbahçe ile güçlerini birleştirme kararı almıştı. Bu yeni ortaklığın ardından Kanarya büyük bir güce ulaşacak. Sarı-lacivertliler hem mali hem de kadro bakımından Avrupa'nın sayılı devleri arasındaki yerini sağlamlaştıracak.



Sezon başında koç Zeljko Obradovic'in istediği yıldızların çoğunu Daçka bünyesine katmıştı. İki tarafın 40 milyon dolara yakın bir noktada buluşacağı öğrenildi. Takımın yeni adı Fenerbahçe Doğuş olacak. Furkan Aldemir ve Birkan Batuk, ile yerli rotasyonu güçlenecek. Obradovic'in çok istediği Brad Wanamaker'ın da Kanarya'ya geçeceği öğrenildi.