Melih'ten maç sonu açıklaması
Fenerbahçe’nin kaptanı Melih Mahmutoğlu Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Melih, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "İkinci yarıda gerçek kimliğimizi yansıttık. Bu şekilde devam edeceğiz. Enerjimizi sahaya yansıttığımız zaman bizi kimsenin yenemeyeceğini biliyorduk. Hedefimiz Euroleague, Türkiye ligi şampiyonluğu. Bizim için Galatasaray maçları bayram havasında geçiyor. Bugün de öyle geçti. Taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.
"FENERBAHÇELİ İSENİZ KÜFÜRLERE MARUZ KALIYORSUNUZ"
Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yaşanan gerilimin hatırlatılması üzerine Mahmutoğlu, "Ben ne yapmam gerektiğini oyunumla sahada gösterdim. Fenerbahçe arması için sahadayım. Küfürler olacaktır. Fenerbahçeli iseniz küfürlere maruz kalıyorsunuz. Her zaman takımım için çalışıyorum. Herkese saygı duyuyorum. Bir gün bunlar inşallah biter. Sahada olan sahada kalır" diye cevap verdi.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:28
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
Mehmet Ben Abdulla Avcı hocanın duygusal zekasının ve mativasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok başarılı olacaktır.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
mehmet Abdullah Avcı, Edin Visca,Mossoro ile beraber gelsin. Transferi kendi yapar ve rahat çalışma imkanı verilirse kesinlikle başarılı olur.
- Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Toplam 1
Yorum
eraycan konyadan ali çamdalı meha başakşehirden visca zonguldakspor okan eken mert caymaz onur eriş mutlaka alınmalı özellikle yerli oyuncular
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