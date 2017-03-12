 Melih'ten maç sonu açıklaması – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Melih'ten maç sonu açıklaması

    Melih'ten maç sonu açıklaması

    ’nin kaptanı maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    Melih, iyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "İkinci yarıda gerçek kimliğimizi yansıttık. Bu şekilde devam edeceğiz. Enerjimizi sahaya yansıttığımız zaman bizi kimsenin yenemeyeceğini biliyorduk. Hedefimiz Euroleague, Türkiye ligi şampiyonluğu. Bizim için maçları bayram havasında geçiyor. Bugün de öyle geçti. Taraftarlarımıza armağan olsun" dedi.

    "FENERBAHÇELİ İSENİZ KÜFÜRLERE MARUZ KALIYORSUNUZ"
    Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yaşanan gerilimin hatırlatılması üzerine Mahmutoğlu, "Ben ne yapmam gerektiğini oyunumla sahada gösterdim. arması için sahadayım. Küfürler olacaktır. Fenerbahçeli iseniz küfürlere maruz kalıyorsunuz. Her zaman takımım için çalışıyorum. Herkese saygı duyuyorum. Bir gün bunlar inşallah biter. Sahada olan sahada kalır" diye cevap verdi.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:28
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