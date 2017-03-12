 Konya’ya karşı yok – Fotomaç – 12 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Konya’ya karşı yok

    Konya’ya karşı yok

    geçen hafta babasını kaybetmişti. İzin alarak Hollanda'ya giden 29 yaşındaki oyuncu Osmanlı ve Alanya maçlarında forma giymek için İstanbul'a dönmüştü.

    Alanya maçının ardından Lens yine Hollanda'ya gitti. 14 Mart Salı Surinam'a geçecek olan tecrübeli oyuncu 17 Mart Cuma'ya kadar taziyeleri kabul edecek. Aynı gün babası Ricardo Wilfred Lens son yolculuğuna uğurlanacak. Lens bu sebeple Konya'ya karşı forma giyemeyecek.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya’ya karşı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.