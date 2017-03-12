Konya’ya karşı yok

Jeremain Lens geçen hafta babasını kaybetmişti. İzin alarak Hollanda'ya giden 29 yaşındaki oyuncu Osmanlı ve Alanya maçlarında forma giymek için İstanbul'a dönmüştü.

Alanya maçının ardından Lens yine Hollanda'ya gitti. 14 Mart Salı Surinam'a geçecek olan tecrübeli oyuncu 17 Mart Cuma'ya kadar taziyeleri kabul edecek. Aynı gün babası Ricardo Wilfred Lens son yolculuğuna uğurlanacak. Lens bu sebeple Konya'ya karşı forma giyemeyecek.