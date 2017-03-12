Herkes gider Lens kalır
Alanya maçındaki yürekli oyunu başkan Yıldırım’ı çok etkiledi.
Lens'in bonservisi Premier Lig'de son sırada bulunan Sunderland'de bulunuyor. İngiliz temsilcisi en az 9 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli biçmiş durumda. 29 yaşındaki futbolcunun Sunderland'la 2019'a kadar kontratı var. Küme düşmeleri halinde Lens'in yüksek ücreti nedeniyle onu elden çıkarmayı düşünüyorlar. Zaten yıldız isim de bir alt ligde forma giymek istemediğini açıklamıştı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:05
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Herkes gider Lens kalır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.