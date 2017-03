Alanya maçındaki yürekli oyunu başkan Yıldırım’ı çok etkiledi.

Fenerbahçe'de kiralık oynamasına rağmen takımı en çok sahiplenen isim olan Jeremain Lens'in tavrı başkan Aziz Yıldırım'ın takdirini kazandı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Alanya maçının ardından yakın çevresine "Herkes gider Lens kalır. Bonservisini almak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Hollandalı da kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediğini ifade ediyor.



Lens'in bonservisi Premier Lig'de son sırada bulunan Sunderland'de bulunuyor. İngiliz temsilcisi en az 9 milyon Euro gibi bir bonservis bedeli biçmiş durumda. 29 yaşındaki futbolcunun Sunderland'la 2019'a kadar kontratı var. Küme düşmeleri halinde Lens'in yüksek ücreti nedeniyle onu elden çıkarmayı düşünüyorlar. Zaten yıldız isim de bir alt ligde forma giymek istemediğini açıklamıştı.