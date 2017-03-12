Fenerbahçe topbaşı yapıyor

Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek sezonun 2. yarısındaki ilk dış saha galibiyetine imza atan Fenerbahçe, cuma günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına yarın başlayacak.



2 gün izin yapan sarı-lacivertli futbolcular, yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmanla birlikte Konyaspor mesaisinin de startını verecek. Geçtiğimiz hafta babası vefat eden ve dün cenaze için Hollanda'ya giden Jeremain Lens, yarın Hollanda'da düzenlenecek olan törenin ardından salı günü cenazeyle birlikte Surinam'a gidecek. Cuma günü Surinam'da yapılacak olan cenazeyle birlikte babası Ricardo Lens'i son yolculuğuna uğurlayacak olan yıldız futbolcu, hafta içinde yapılacak olan antrenmanların yanı sıra, cuma günü oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.