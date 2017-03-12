Fenerbahçe topbaşı yapıyor
Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.
2 gün izin yapan sarı-lacivertli futbolcular, yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılacak olan antrenmanla birlikte Konyaspor mesaisinin de startını verecek. Geçtiğimiz hafta babası vefat eden ve dün cenaze için Hollanda'ya giden Jeremain Lens, yarın Hollanda'da düzenlenecek olan törenin ardından salı günü cenazeyle birlikte Surinam'a gidecek. Cuma günü Surinam'da yapılacak olan cenazeyle birlikte babası Ricardo Lens'i son yolculuğuna uğurlayacak olan yıldız futbolcu, hafta içinde yapılacak olan antrenmanların yanı sıra, cuma günü oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:17
- Biz sana döneriz
Toplam 24
Yorum
MEHMET Adam Gibi Adam dedin şimdi kötü oldu? menejerin değil önce senin gitmen lazım Aziz
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 6
Yorum
FENER DİP OĞLU DİP aykut fener de denendi ve sonrasında kaçıp gitti..7 kere istifa edip geri döndü..mazi hatırımız da..defans mantığından asla vazgeçmeZ.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 6
Yorum
uyaN FENERLİ UYAN aycut ve rıdvAn bu fenerin genetiğini bozdular..biri içerİden diğeri dışarIdan..
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