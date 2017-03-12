 Danışman olayım! – Fotomaç – 12 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Danışman olayım!

    Danışman olayım!
    ile devam etmeme kararı alınsa bile yönetim sezonu Hollandalı hoca ile tamamlamayı planlıyor. Dick'in 'İsterseniz sözleşmeyi feshedelim, kalan sürede danışmanlık yapayım' önerisi getirdiği iddia edildi. Bu takdirde 1.8 milyon euro'dan geriye kalan maaşı ödenecek.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Danışman olayım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.