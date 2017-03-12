 Bülent Uygun plase – Fotomaç – 12 Mart 2017
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HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    plase

    Bülent Uygun plase
    Aykut Kocaman ile anlaşıldığı belirtilse de yönetim hoca konusunda farklı alternatifleri de masada tutuyor. Gaziantepspor Teknik Direktörü bunlardan biri. Uygun'u Yıldırım'ın beğendiği konuşuluyor. Boşta olan Blanc da gözde ancak maliyeti şansını düşürüyor.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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