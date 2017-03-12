 ''Bu takımı ancak Aykut toparlar'' – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''

    ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''

    Fenerbahçe camiasının etkili isimlerinden, yazarımız de Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün olacağını söyledi.

    Advocaat için "Kötü adam değil ama yola devam edilmeyecek" diyen Dilmen, ", Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olur. Bildiğim bir şey yok. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum" ifadesini kullandı.

    BU TAKIMI ANCAK AYKUT TOPARLAR
    Sarı-lacivertli yönetim, hoca konusundaki kararını haftaya açıklayacak. Ancak idareciler arasındaki genel kanı, "Biz iki sene çok hatalar yaptık. Bu hatalar bizim başarısız olmamıza neden oldu. Taraftardan uzaklaştık, camiayı bir araya getiremedik. Bu takımı toparlayacak tek isim Aykut Kocaman'dır" şeklinde... Kocaman'ın hem camiayı tanıdığı, hem de ligi bildiğini belirten sarı-lacivertliler, "Macera aramaya gerek yok. Aykut hoca takımı tekrar eski başarılı günlerine döndürür" görüşünü taşıyor...
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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