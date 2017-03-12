''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Fenerbahçe camiasının etkili isimlerinden, yazarımız Rıdvan Dilmen de Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağını söyledi.
BU TAKIMI ANCAK AYKUT TOPARLAR
Sarı-lacivertli yönetim, hoca konusundaki kararını haftaya açıklayacak. Ancak idareciler arasındaki genel kanı, "Biz iki sene çok hatalar yaptık. Bu hatalar bizim başarısız olmamıza neden oldu. Taraftardan uzaklaştık, camiayı bir araya getiremedik. Bu takımı toparlayacak tek isim Aykut Kocaman'dır" şeklinde... Kocaman'ın hem camiayı tanıdığı, hem de ligi bildiğini belirten sarı-lacivertliler, "Macera aramaya gerek yok. Aykut hoca takımı tekrar eski başarılı günlerine döndürür" görüşünü taşıyor...
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:09
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
''Bu takımı ancak Aykut toparlar'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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