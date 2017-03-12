“Bu sahada oynamak kolay değil”
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Oyuncularımızı tebrik ediyorum, 13 sayı geriden gelip, galip geldiler. Bu sahada oynamak kolay değil. Bizim için güzel bir galibiyet oldu” dedi.
Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Maçın iki yarısı da çok farklıydı. İlk yarı yavaş oynadık ve hücum açısından agresif değildik. Çok kolay sayılar buldular. İlk yarıda oyuncuların tepkileri çok kötüydü. Galatasaray'a karşı olan maçların özel olduklarını bilmeleri gerekliydi. İkinci yarı daha farklıydı. Çok kararlıydılar ve bu sayede maçı kazandılar. İkinci yarıda pozitif oynadılar. Yorgunluklarından dolayı küçük hatalar oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum, 13 sayıdan geriden galip geldi. Bu sahada oynamak kolay değil. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Euroleague'de ve Türkiye'de savaşmaya devam ediyoruz. Efes'le 1. sıradayız. Bir sonraki maçımıza hazırlanmamız gerekiyor. Euroelague'de 5 maç kaldı. Avantajı korumak bizim elimizde. Maç yoğunluğundan dolayı bütün oyuncuların yardım etmesi gerekiyor. Örneğin Udoh 1 antrenmanla maça çıktı" şeklinde konuştu.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:23
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
Mehmet Ben Abdulla Avcı hocanın duygusal zekasının ve mativasyon yeteneğinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve çok başarılı olacaktır.
- ''Bu takımı ancak Aykut toparlar''
Toplam 11
Yorum
mehmet Abdullah Avcı, Edin Visca,Mossoro ile beraber gelsin. Transferi kendi yapar ve rahat çalışma imkanı verilirse kesinlikle başarılı olur.
- Kartal uçuyor yıldızlar parlıyor
Toplam 1
Yorum
eraycan konyadan ali çamdalı meha başakşehirden visca zonguldakspor okan eken mert caymaz onur eriş mutlaka alınmalı özellikle yerli oyuncular
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