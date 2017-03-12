 “Bu sahada oynamak kolay değil” – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    “Bu sahada oynamak kolay değil”

    “Bu sahada oynamak kolay değil”

    Başantrenörü , “Oyuncularımızı tebrik ediyorum, 13 sayı geriden gelip, galip geldiler. Bu sahada oynamak kolay değil. Bizim için güzel bir galibiyet oldu” dedi.

    , Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 21. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştığı 'ı 79-75'lik skorla mağlup etti.

    Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü , "Maçın iki yarısı da çok farklıydı. İlk yarı yavaş oynadık ve hücum açısından agresif değildik. Çok kolay sayılar buldular. İlk yarıda oyuncuların tepkileri çok kötüydü. Galatasaray'a karşı olan maçların özel olduklarını bilmeleri gerekliydi. İkinci yarı daha farklıydı. Çok kararlıydılar ve bu sayede maçı kazandılar. İkinci yarıda pozitif oynadılar. Yorgunluklarından dolayı küçük hatalar oldu. Oyuncularımız tebrik ediyorum, 13 sayıdan geriden galip geldi. Bu sahada oynamak kolay değil. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. Euroleague'de ve Türkiye'de savaşmaya devam ediyoruz. Efes'le 1. sıradayız. Bir sonraki maçımıza hazırlanmamız gerekiyor. Euroelague'de 5 maç kaldı. Avantajı korumak bizim elimizde. Maç yoğunluğundan dolayı bütün oyuncuların yardım etmesi gerekiyor. Örneğin Udoh 1 antrenmanla maça çıktı" şeklinde konuştu.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:23
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