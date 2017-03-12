 Biz sana döneriz – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Biz sana döneriz

    Biz sana döneriz

    İşte ’ın ‘yönetim açıklasın’ dediği o görüşme! Advocaat: Bu şartlarda devam etmem. Kalmamı isterseniz kadroda revizyon ve ciddi bütçe gerek. Yıldırım: Bir konuşalım, sana döneriz!.. Dick’i silen F.Bahçe’de yeni hoca %90 Aykut Kocaman.

    Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası, "Geleceğim ile ilgili kararı aldım ve yönetime bildirdim. Onların açıklaması daha doğru olur" diyen Dick Advocaat ile yaşanan gelişmeleri FOTOMAÇ açıklıyor. Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan Hollandalı hocanın, yeni sezonda da devam edip etmeyeceği son dönemde merak konusuydu.

    BU TAKIMLA BAŞARI ZOR
    Asbaşkan Şekip Mosturoğlu yaklaşık bir ay önce, "Başkan, 'a 1 yıllık teklif yaptı. O da düşünmek için süre istedi" diyerek topun Advocaat'ta olduğunu açıklamıştı. Hollandalı çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde başkan Aziz Yıldırım ile Samandıra'da bir araya gelerek kararını açıkladı. Advocaat'ın, "Bu şartlarda devam etmemiz doğru olmaz. Başarılı da olamayız. Ama illa kalmamı isterseniz bu takımın büyük bir revizyona ihtiyacı var. Bunun için de ciddi bir transfer bütçesi gerek" dediği belirlendi.

    RESMİ AÇIKLAMA HAFTAYA
    Başkan Yıldırım ise Advocaat'a, "Biz bu işi aramızda bir konuşalım, sana döneriz" cevabını verdi. Yönetim henüz toplanmamışken, Advocaat Alanya'daki basın toplantısında her şeyi açıkladı. Bu gelişme üzerine gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Basın sözcüsü Mahmut Uslu, kararlarını haftaya açıklayacaklarını söyledi. Ancak gelen haberler Advocaat ile yola devam edilmeyeceği şeklinde. Yeni hocanın ise yüzde 90 ihtimalle Aykut Kocaman olması bekleniyor.

    EMRE BOL
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:25
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