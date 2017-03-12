Biz sana döneriz
İşte Advocaat’ın ‘yönetim açıklasın’ dediği o görüşme! Advocaat: Bu şartlarda devam etmem. Kalmamı isterseniz kadroda revizyon ve ciddi bütçe gerek. Yıldırım: Bir konuşalım, sana döneriz!.. Dick’i silen F.Bahçe’de yeni hoca %90 Aykut Kocaman.
BU TAKIMLA BAŞARI ZOR
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu yaklaşık bir ay önce, "Başkan, Advocaat'a 1 yıllık teklif yaptı. O da düşünmek için süre istedi" diyerek topun Advocaat'ta olduğunu açıklamıştı. Hollandalı çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde başkan Aziz Yıldırım ile Samandıra'da bir araya gelerek kararını açıkladı. Advocaat'ın, "Bu şartlarda devam etmemiz doğru olmaz. Başarılı da olamayız. Ama illa kalmamı isterseniz bu takımın büyük bir revizyona ihtiyacı var. Bunun için de ciddi bir transfer bütçesi gerek" dediği belirlendi.
RESMİ AÇIKLAMA HAFTAYA
Başkan Yıldırım ise Advocaat'a, "Biz bu işi aramızda bir konuşalım, sana döneriz" cevabını verdi. Yönetim henüz toplanmamışken, Advocaat Alanya'daki basın toplantısında her şeyi açıkladı. Bu gelişme üzerine gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Basın sözcüsü Mahmut Uslu, kararlarını haftaya açıklayacaklarını söyledi. Ancak gelen haberler Advocaat ile yola devam edilmeyeceği şeklinde. Yeni hocanın ise yüzde 90 ihtimalle Aykut Kocaman olması bekleniyor.
EMRE BOL
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
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