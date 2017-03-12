''Belki affederler''
Kanarya’nın tecrübeli ismi kötü bir sezon geçirdiklerini kabul etti. Topal “Belki şampiyon olamayacağız ama kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı da alırsak taraftar bizi affedecektir” dedi
'COŞKULU OYNUYORUZ'
Mehmet Topal, Osmanlı ve Alanya maçlarını kazanmalarına rağmen çok iyi bir futbol sergilemediklerini kabul etti. Tecrübeli ön libero "Fenerbahçe buralara alışkın bir takım değil. Ligde gerilerdeyiz. Bu sebeple moral olarak yukarılarda olduğumuzu söyleyemem. Ancak sahada son 2 haftada bir coşkumuz var. Bu da bizi galibiyetlere taşıdı. Tüm arkadaşlarım da bunun bilincinde. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Gelecekte çok daha güzel günlerimiz olacak" dedi.
GENÇLER KORKARAK GİDİYOR
Mehmet Topal, Alanya maçı sonrasında Türk futbolundaki önemli bir konuya değindi. Otobüs taşlama olayının devam ettiğini belirten Kanarya'nın kaptanı "Biz de alt liglerden geldik. Genç futbolcular maça korkarak gidiyor. Futbol Federasyonu bu sorunu çözmeli" dedi.
MAÇA DAMGAYI VURDU
Kanarya'nın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Aytemiz Alanya galibiyetinde önemli rol oynadı. 88 kez topla buluşup yüzde 84 pas isabetine ulaştı. 11 sahipsiz topu kazandı. 11 ikili mücadelede başarılıydı. 4 de hava topunu aldı.
Emre BOL
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:53
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
''Belki affederler'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.