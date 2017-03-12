''Belki affederler''

Kanarya’nın tecrübeli ismi kötü bir sezon geçirdiklerini kabul etti. Topal “Belki şampiyon olamayacağız ama kalan tüm maçları kazanmak istiyoruz. Sezon sonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı da alırsak taraftar bizi affedecektir” dedi

Sarı-lacivertli ekibin kaptanlarından Mehmet Topal, Aytemiz Alanya'yı yenerek aldıkları art arda 2 galibiyetle camianın moralini bir nebze de olsun düzelttiklerini söyledi. Tecrübeli futbolcu bu sezon taraftarı çok üzdüklerini ifade ederken "Belki şampiyon olamayacağız. Puan olarak çok gerilerde kaldık. Ancak yine de kalan maçlarımızda tam konsantrasyonla oynayacağız. Tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılıp, Türkiye Kupası'nı da müzemize götürürsek bu sezon çok üzdüğümüz taraftarımızın bizi affedeceğini düşünüyorum" diye konuştu.



'COŞKULU OYNUYORUZ'

Mehmet Topal, Osmanlı ve Alanya maçlarını kazanmalarına rağmen çok iyi bir futbol sergilemediklerini kabul etti. Tecrübeli ön libero "Fenerbahçe buralara alışkın bir takım değil. Ligde gerilerdeyiz. Bu sebeple moral olarak yukarılarda olduğumuzu söyleyemem. Ancak sahada son 2 haftada bir coşkumuz var. Bu da bizi galibiyetlere taşıdı. Tüm arkadaşlarım da bunun bilincinde. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Gelecekte çok daha güzel günlerimiz olacak" dedi.



GENÇLER KORKARAK GİDİYOR

Mehmet Topal, Alanya maçı sonrasında Türk futbolundaki önemli bir konuya değindi. Otobüs taşlama olayının devam ettiğini belirten Kanarya'nın kaptanı "Biz de alt liglerden geldik. Genç futbolcular maça korkarak gidiyor. Futbol Federasyonu bu sorunu çözmeli" dedi.



MAÇA DAMGAYI VURDU

Kanarya'nın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, Aytemiz Alanya galibiyetinde önemli rol oynadı. 88 kez topla buluşup yüzde 84 pas isabetine ulaştı. 11 sahipsiz topu kazandı. 11 ikili mücadelede başarılıydı. 4 de hava topunu aldı.





Emre BOL