Yeni Pogba'ya resmi teklif
Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 20 Mart’ta Londra’da görüşecek. Amaç, Nijeryalı yıldızı Arsenal ya da Leicester’e kaptırmamak.
Fenerbahçe scout ekibinin bir süre önce Feirense-Benfica maçında izleyip hayran kaldığı Feirense'li Oghenekaro Etebo ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. 21 yaşındaki Nijeryalı kanat+orta saha oyuncusu ile Fenerbahçe'nin 20 Mart'ta masaya oturacağı öne sürüldü. Nijerya Milli Takımı'nın 23 ve 27 27 Mart'ta Senegal ve Burkino Faso ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilen Etebo ile sarı-lacivertliler milli takım kampında masaya oturacak. Sarı-lacivertli bir yöneticinin, 20 Mart'ta Londra'da Crowne Plaza'da toplanacak olan Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan genç yıldız için bu otele gideceği ve görüşme yapacağı iddia ediliyor. Aynı yöneticinin iki hazırlık maçını da izleyeceği ve Etebo'yu yakın markaja alacağı belirtiliyor. Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Yetenekli oyuncu, Portekiz'de bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist üretti. 'Yeni Pogba' olarak lanse edilen Etebo'yu Arsenal ve Leicester City'nin de takip etmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği vurgulandı.
BEN ARFA İTALYA'YA
Bu arada geçiğimiz iki sezon F.Bahçe'nin almak istediği PSG'nin 10 numarası Hatem Ben Arfa'ya Milan ve Roma'nın talip olduğu öne sürüldü. Le Parisien gazetesi, PSG'nin 30 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro talep ettiğini yazdı. Ancak bu sezon sadece 5 kez ilk 11'de şans bulan 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya karar verdiği de duyuruldu.
BEN ARFA İTALYA'YA
Bu arada geçiğimiz iki sezon F.Bahçe'nin almak istediği PSG'nin 10 numarası Hatem Ben Arfa'ya Milan ve Roma'nın talip olduğu öne sürüldü. Le Parisien gazetesi, PSG'nin 30 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro talep ettiğini yazdı. Ancak bu sezon sadece 5 kez ilk 11'de şans bulan 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya karar verdiği de duyuruldu.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Yeni Pogba'ya resmi teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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