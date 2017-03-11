Uslu: Haftaya açıklayacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın "Geleceğimle ilgili kararımı aldım ve yönetime bildirdim. Ancak bunu onların açıklaması daha doğru olur" sözleri üzerine yönetim kanadından da bir açıklama geldi. Yönetici Mahmut Uslu, Advocaat ile ilgili kararlarını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
Uslu: Haftaya açıklayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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