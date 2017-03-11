 Uslu: Haftaya açıklayacağız – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Uslu: Haftaya açıklayacağız

    Uslu: Haftaya açıklayacağız
    Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın "Geleceğimle ilgili kararımı aldım ve yönetime bildirdim. Ancak bunu onların açıklaması daha doğru olur" sözleri üzerine yönetim kanadından da bir açıklama geldi. Yönetici , Advocaat ile ilgili kararlarını gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uslu: Haftaya açıklayacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.