U21’DE FARK: 4-0
Fenerbahçe U21 Takımı, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Alanya Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçta Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; Samed, Savaş, Ahmethan ve Eray kaydetti. Aldığı bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten Fenerbahçe, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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