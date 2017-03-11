 U21’DE FARK: 4-0 – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    U21’DE FARK: 4-0

    U21’DE FARK: 4-0
    , Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Alanya Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçta Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri; Samed, Savaş, Ahmethan ve Eray kaydetti. Aldığı bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten Fenerbahçe, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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