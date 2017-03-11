 ''Top elime çarptı'' – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Top elime çarptı''

    ''Top elime çarptı''
    , F.Bahçe'ye yakışmayan goller yediklerini, ancak daha sonra kendilerine yakışanı yaptıklarını söyledi. Topal, geçen hafta Osmanlıspor'a attığı tartışmalı gol için de "Ben orada topu elimle kontrol etmedim, top elime çarptı. İnsanlar benim için bir şeyler söylerken dikkat etmeli. Bizim de ailemiz var. Böyle çok gol atıldı ama kimseye bu kadar yüklenilmedi" ifadesini kullandı.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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