Seriye bağladı
Kupada Kayseri’yi yendikten sonra çıkışa geçen F.Bahçe, Osmanlı’nın ardından Alanyaspor’u da devirdi. Zirve yarışına yeniden dahil oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla son 3 resmi maçını kazanmış oldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenen Kanarya, ardından ligde Kadıköy'de Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etmişti. Alanya'da maça kabus gibi başlayan ve ilk 15 dakikada Fernandes ile Vagner Lov'un goleri ile 2-0 geriye düşen Kanarya pes etmedi. Omeruo (kk), Fernandao ve Aatıf'ın peş peşe gelen golleri 3 puanı Fenerbahçe'ye getirdi.
3. SIRAYA ÇIKTI
Ligin son beş sırasında yer alan takımlara karşı bu sezon 11 puan kaybeden sarı-lacivertliler, bu kez aynı hataya düşmedi. Ligde 44 puana ulaşan Fenerbahçe, maç fazlasıyla 3'üncü sıraya çıktı ve ikinci Medipol Başakşehir ile farkı 5'e, lider Beşiktaş ile de 9'a indirdi.
2017'DE DIŞ SAHADA İLK KEZ KAZANDI
Kanarya, ligde 2017'de ilk kez deplasmandan 3 puanla döndü. Advocaat ve ekibi, yeni yılda dış sahada oynadığı 3 lig maçında Kayserispor'a 4-1 kaybederken, Bursa ve Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı. F.Bahçe ligde deplasmanda bu sezon 6. galibiyetini aldı.
2 AY SONRA LİGDE BİR GOLDEN FAZLA ATTI
F.Bahçe, ligde 2 ay sonra birden fazla gol attı. Sarı-lacivertliler, 15 Ocak'ta Adana ile Kadıköy'de 2-2 berabere kaldıktan sonra oynadığı Başakşehir (1-0), Kayseri (1-4), Bursa (1-1), Kasımpaşa (0-0), G.Antep (1-1) ve Osmanlı (1- 0) maçlarında en fazla 1 gol kaydedebilmişti.
ADVOCAAT 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Advocaat, geçen haftaki Osmanlı maçının ilk 11'inden zorunlu olarak 3 değişiklik yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Simon Kjaer'in yerine Roman Neustaedter'i, sarı kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve De Souza'nın yerlerine ise İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'ya ilk 11'de yer verdi.
33 MİLYON EURO'LUK KULÜBE
Fenerbahçe'de dün Robin van Persie, Moussa Sow, Volkan Şen, Van der Wiel, Salih Uçan gibi yıldızlar yedek soyundu. Ertuğrul Taşkıran ve Yiğithan Güveli ile birlikte sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde oturan oyuncuların toplam piyasa değeri 33 milyon euro'yu buldu.
3. SIRAYA ÇIKTI
Ligin son beş sırasında yer alan takımlara karşı bu sezon 11 puan kaybeden sarı-lacivertliler, bu kez aynı hataya düşmedi. Ligde 44 puana ulaşan Fenerbahçe, maç fazlasıyla 3'üncü sıraya çıktı ve ikinci Medipol Başakşehir ile farkı 5'e, lider Beşiktaş ile de 9'a indirdi.
2017'DE DIŞ SAHADA İLK KEZ KAZANDI
Kanarya, ligde 2017'de ilk kez deplasmandan 3 puanla döndü. Advocaat ve ekibi, yeni yılda dış sahada oynadığı 3 lig maçında Kayserispor'a 4-1 kaybederken, Bursa ve Gaziantep ile 1-1 berabere kalmıştı. F.Bahçe ligde deplasmanda bu sezon 6. galibiyetini aldı.
2 AY SONRA LİGDE BİR GOLDEN FAZLA ATTI
F.Bahçe, ligde 2 ay sonra birden fazla gol attı. Sarı-lacivertliler, 15 Ocak'ta Adana ile Kadıköy'de 2-2 berabere kaldıktan sonra oynadığı Başakşehir (1-0), Kayseri (1-4), Bursa (1-1), Kasımpaşa (0-0), G.Antep (1-1) ve Osmanlı (1- 0) maçlarında en fazla 1 gol kaydedebilmişti.
ADVOCAAT 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Advocaat, geçen haftaki Osmanlı maçının ilk 11'inden zorunlu olarak 3 değişiklik yaptı. Hollandalı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Simon Kjaer'in yerine Roman Neustaedter'i, sarı kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve De Souza'nın yerlerine ise İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe'ya ilk 11'de yer verdi.
33 MİLYON EURO'LUK KULÜBE
Fenerbahçe'de dün Robin van Persie, Moussa Sow, Volkan Şen, Van der Wiel, Salih Uçan gibi yıldızlar yedek soyundu. Ertuğrul Taşkıran ve Yiğithan Güveli ile birlikte sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde oturan oyuncuların toplam piyasa değeri 33 milyon euro'yu buldu.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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