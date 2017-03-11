 Potada dev birleşme – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Potada dev birleşme

    Potada dev birleşme

    Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezonda isim sponsoru belli oldu.

    Sarı-lacivertli yönetim ile Doğuş Grubu arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. yeni sezonda Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsoru olacak. Fenerbahçe yeni sezonda Euroleague'de ve ligde Fenerbahçe Doğuş ismiyle mücadele edecek. Fenerbahçe yeni sezonda Euroleague'de olmayacak Darüşşafaka'nın bu sezonki kadrosundan antrenör Zeljko Obradovic'in seçeceği 3 oyuncuyu kadrosuna katacak.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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