 Ofsayta takıldı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Ofsayta takıldı

    Ofsayta takıldı
    Kanarya'nın 42. dakikada attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak orta hakem Ali Palabıyık, yardımcısının uyarısıyla golü iptal etti.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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