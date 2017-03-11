Mehmet Topal: "Kararı hakeme bıraktım"
Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın ardından konuştu.
Mehmet Topal karşılaşmayı değerlendirirken, geçen hafta Osmanlıspor maçının son dakikasında elinden seken topu gol yapmasıyla ilgili de son kez açıklamalarda bulundu.
Mehmet Topal basında çıkan açıklamalara cevap verirken, "Ben orada topu kontrol etmedim. Top elime çarptı. Son dakikaydı. Yorgunluğun, atmosferin vermiş olduğu... Ben kesinlikle topu elimle almadım. Ben yıllardır bu ligde mücadele ediyorum." dedi.
Sözlerini sürdüren Mehmet Topal, "Kimseyi üzecek, kıracak bir şey yapmadım. İnsanlar biraz bir şeyler söylerken söylemlerine dikkat etmeli. Benim başına gelen her futbolcunun başına gelebilir. Bu tür goller çok oldu ama hiç bu kadar konuşulmadı. Ben iyi niyetli olmaya çalıştığım için bu biraz daha fazla abartıldı. Bu tür hakaretler edilecekse, lütfen geçmişe bakalım. Son kez söylüyorum, top elime çarptı ben elle kontrol etmedim. Tamamen hakeme bıraktım." ifadelerini kullandı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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