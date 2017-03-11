Mehmet Topal: "Kararı hakeme bıraktım"

Mehmet Topal karşılaşmayı değerlendirirken, geçen hafta Osmanlıspor maçının son dakikasında elinden seken topu gol yapmasıyla ilgili de son kez açıklamalarda bulundu.

Mehmet Topal basında çıkan açıklamalara cevap verirken, "Ben orada topu kontrol etmedim. Top elime çarptı. Son dakikaydı. Yorgunluğun, atmosferin vermiş olduğu... Ben kesinlikle topu elimle almadım. Ben yıllardır bu ligde mücadele ediyorum." dedi.

Sözlerini sürdüren Mehmet Topal, "Kimseyi üzecek, kıracak bir şey yapmadım. İnsanlar biraz bir şeyler söylerken söylemlerine dikkat etmeli. Benim başına gelen her futbolcunun başına gelebilir. Bu tür goller çok oldu ama hiç bu kadar konuşulmadı. Ben iyi niyetli olmaya çalıştığım için bu biraz daha fazla abartıldı. Bu tür hakaretler edilecekse, lütfen geçmişe bakalım. Son kez söylüyorum, top elime çarptı ben elle kontrol etmedim. Tamamen hakeme bıraktım." ifadelerini kullandı.