Lens, Konyaspor maçında forma giyemeyecek
Babasının cenaze töreni nedeniyle ülkesi Hollanda'ya giden Jeremain Lens, Atiker Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, cenaze törenine katılacağı için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Lens'in, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından, 17 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek cenaze töreni nedeniyle Hollanda'ya gittiği belirtildi.
Hollandalı hücum oyuncusunun, 14 Mart Salı günü Surinam'a geçeceği ve burada cenaze gününe kadar taziyeleri kabul edeceği bildirildi.
Lens'in, aynı gün düzenlenecek cenaze töreniyle babası Ricardo Wilfred Lens'i son yolculuğuna uğurlayacağı ve bu nedenle Fenerbahçe'nin o gün sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:25
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 1
Yorum
stark sizin gibi amatör-hobi olarak kulüp yöneten adamlarla bu ülkeden hiçbirşey olmaz
- Sıra Esteban’da
Toplam 2
Yorum
cuneyt yav baska kalecimi yok mantar bu adam sampiyinluga oynancak kadroda olmamali
- Fenercelona
Toplam 34
Yorum
fotomaç fenerbahçenin de PSG'si Alanya :)
Lens, Konyaspor maçında forma giyemeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.