"Kararımı verdim, yönetim açıklasın"
"F.Bahçe'deki geleceğimle ilgili karar›m› ald›m ve yönetime bildirdim. Ancak bunu onlar›n aç›klamas› daha doğru olur. Maçta ilk 20 dakika uyuduk, ama sonra hak ederek kazandık"
F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 3-2 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrası çarpıcı bir açıklamada bulundu. Advocaat, "F.Bahçe'deki geleceğimle ilgili kararımı aldım ve yönetime bildirdim. Ama bunu onların açıklaması daha doğru olur" dedi. Hollandalı hocanın bu sözleri "Sezon sonunda ayrılıyor" şeklinde yorumlandı. Alanyaspor maçının ilk 20 dakikasında uyuduklarını ancak sonra hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını söyleyen Dick Advocaat şöyle devam etti:
%100 GOLÜMÜZÜ YEDİLER
"Maçın ilk 20 dakikası inanılmaz şaşırtıcıydı. Çok kızgındım takımıma. İki basit golü rakibimize verdik. Uyuduğumuzu gördüm. Yeterince sert ve güçlü değildik. Daha sonra oyunu kontrol etmeye başladık. Güzel goller attık. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıdaki son pozisyonumuz da goldü ancak verilmedi. Yüzde 100 goldü o pozisyon, kimse bir şey yapmadı. Ama dediğim gibi hak ederek kazandık" yorumunu yaptı. Hollandalı teknik adam, ligin son haftasına kadar kalan tüm karşılaşmaları maç maç değerlendirmek zorunda olduklarını belirterek, "Sürekli her şeyi kaybediyormuşuz gibi bir hava estiriliyor ama öyle değil. Kazanmak önemliydi ve bunu başardık" diye konuştu.
BASIN TOPLANTISINDA GERGİNLİK!
F.Bahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın sonundaki basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Dick Advocaat'ın maç sonunda düzenlediği basın toplantısında, Beyaz TV muhabirinden soru alınmayacağı belirtildi. Bunun üzerine Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi alınan karara tepki gösterirken, sorusunu kağıda yazıp Advocaat'a verdi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Devrim Zengi, kendisinden soru alınmasına izin verilmemesi üzerine basın toplantısını 'Protesto ediyorum' diyerek terk etti. Advocaat daha önce bir basın toplantısında da Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez'e "Sizin kanalınızı sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
%100 GOLÜMÜZÜ YEDİLER
"Maçın ilk 20 dakikası inanılmaz şaşırtıcıydı. Çok kızgındım takımıma. İki basit golü rakibimize verdik. Uyuduğumuzu gördüm. Yeterince sert ve güçlü değildik. Daha sonra oyunu kontrol etmeye başladık. Güzel goller attık. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. İlk yarıdaki son pozisyonumuz da goldü ancak verilmedi. Yüzde 100 goldü o pozisyon, kimse bir şey yapmadı. Ama dediğim gibi hak ederek kazandık" yorumunu yaptı. Hollandalı teknik adam, ligin son haftasına kadar kalan tüm karşılaşmaları maç maç değerlendirmek zorunda olduklarını belirterek, "Sürekli her şeyi kaybediyormuşuz gibi bir hava estiriliyor ama öyle değil. Kazanmak önemliydi ve bunu başardık" diye konuştu.
BASIN TOPLANTISINDA GERGİNLİK!
F.Bahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendiği maçın sonundaki basın toplantısında gergin anlar yaşandı. Dick Advocaat'ın maç sonunda düzenlediği basın toplantısında, Beyaz TV muhabirinden soru alınmayacağı belirtildi. Bunun üzerine Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi alınan karara tepki gösterirken, sorusunu kağıda yazıp Advocaat'a verdi. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Devrim Zengi, kendisinden soru alınmasına izin verilmemesi üzerine basın toplantısını 'Protesto ediyorum' diyerek terk etti. Advocaat daha önce bir basın toplantısında da Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez'e "Sizin kanalınızı sevmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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