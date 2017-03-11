''Karambolden bir gol yedik''
Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, 2-0'dan sonra maçın dönmesine anlam veremediğini söyledi. Susic, "Maalesef maç 25-30 dakika sürmüyor, 90 dakika.. İlk 30 dakika iyi oynadık, sonra ne olduğunu ben de anlamadım. Karambolden bir gol yedik, ne yaptıysak olmadı. 2-0'dan sonra takıma geriye çekilin demedim ama 3 gol yedik" dedi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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