 ''Karambolden bir gol yedik'' – Fotomaç – 11 Mart 2017
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HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
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    ''Karambolden bir gol yedik''

    ''Karambolden bir gol yedik''
    Teknik Direktörü , 2-0'dan sonra maçın dönmesine anlam veremediğini söyledi. Susic, "Maalesef maç 25-30 dakika sürmüyor, 90 dakika.. İlk 30 dakika iyi oynadık, sonra ne olduğunu ben de anlamadım. Karambolden bir gol yedik, ne yaptıysak olmadı. 2-0'dan sonra takıma geriye çekilin demedim ama 3 gol yedik" dedi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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