 İsmail: Reaksiyon gösterdik – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    İsmail: Reaksiyon gösterdik

    İsmail: Reaksiyon gösterdik
    maçı sonrası konuşan 2-0 yenik duruma düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon gösterip kazandıklarını söyledi. Yıldız oyuncu, "Maç rakibimiz için iyi başladı ama biz de bu virajı çok iyi atlattık. Bu galibiyet bize ve camiaya öz güven verecektir" şeklinde konuştu.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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