 Fenerbahçe 2 gün izin yapacak – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe 2 gün izin yapacak

    Fenerbahçe 2 gün izin yapacak

    Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'de futbolcular 2 gün izin yapacak. Sarı-lacivertliler çalışmalarına pazartesi günü başlayacak.

    Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın büyük bir reaksiyon gösterip karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat takıma 2 gün izin verdi. Özellikle şubat ayında yaşanan yoğun maç takvimi sırasında izin yapamayan oyuncular, geçtiğimiz hafta oynanan Osmanlıspor karşılaşmasının ardından 1 gün izin yapma fırsatı bulmuştu. Ligin ikinci yarısında ilk kez 2 maç üst üste kazanan sarı-lacivertli futbolculara Advocaat 2 gün izin verdi. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına pazartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:28
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