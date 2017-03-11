Fenerbahçe 2 gün izin yapacak
Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'de futbolcular 2 gün izin yapacak. Sarı-lacivertliler çalışmalarına pazartesi günü başlayacak.
Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine karşın büyük bir reaksiyon gösterip karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat takıma 2 gün izin verdi. Özellikle şubat ayında yaşanan yoğun maç takvimi sırasında izin yapamayan oyuncular, geçtiğimiz hafta oynanan Osmanlıspor karşılaşmasının ardından 1 gün izin yapma fırsatı bulmuştu. Ligin ikinci yarısında ilk kez 2 maç üst üste kazanan sarı-lacivertli futbolculara Advocaat 2 gün izin verdi. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına pazartesi günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 1
Yorum
stark sizin gibi amatör-hobi olarak kulüp yöneten adamlarla bu ülkeden hiçbirşey olmaz
- Sıra Esteban’da
Toplam 2
Yorum
cuneyt yav baska kalecimi yok mantar bu adam sampiyinluga oynancak kadroda olmamali
- Fenercelona
Toplam 34
Yorum
fotomaç fenerbahçenin de PSG'si Alanya :)
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