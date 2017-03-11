 F.Bahçe tutunamadı: 66-76 – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe tutunamadı: 66-76

    F.Bahçe tutunamadı: 66-76
    , FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Çeyrek Final serisi ikinci maçında 'ya İspanya'da 76-66 mağlup ayrıldı. Bu skorla seride durum 1-1'e geldi. 3. ve son maç 15 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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