F.Bahçe tutunamadı: 66-76
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Çeyrek Final serisi ikinci maçında Perfumerias Avenida'ya İspanya'da 76-66 mağlup ayrıldı. Bu skorla seride durum 1-1'e geldi. 3. ve son maç 15 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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