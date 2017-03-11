Aatıf’a 11 yarıyor

F.Bahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu dün Alanya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Aatıf Chahechouhe bu sezon ligde 7. kez 11'de başladı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 6 gole direkt etki yaptı. 4 gol kaydetti, 2 asist yaptı. Dün de 3 puanı getiren golü kaydetti.