Aatıf’a 11 yarıyor
F.Bahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu dün Alanya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Aatıf Chahechouhe bu sezon ligde 7. kez 11'de başladı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 6 gole direkt etki yaptı. 4 gol kaydetti, 2 asist yaptı. Dün de 3 puanı getiren golü kaydetti.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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