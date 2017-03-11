 Aatıf’a 11 yarıyor – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aatıf’a 11 yarıyor

    Aatıf’a 11 yarıyor
    F.Bahçe'nin tecrübeli hücum oyuncusu dün Alanya'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Aatıf Chahechouhe bu sezon ligde 7. kez 11'de başladı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 6 gole direkt etki yaptı. 4 gol kaydetti, 2 asist yaptı. Dün de 3 puanı getiren golü kaydetti.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aatıf’a 11 yarıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.