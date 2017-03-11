 43 pasta 33 isabet – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    43 pasta 33 isabet

    43 pasta 33 isabet
    Sarı-lacivertli takımın defansının en etkili isimlerinden olan dün maç boyunca 58 kez topla buluştu. 43 pasında 33 isabet sağlayan 32 yaşındaki Slovak stoper, rakip ataklarını 11 kez kesmeyi başardı. Skrtel maç sonrası, "Kötü başladık ama daha sonra toparlandık. 3 puan almak güzel" dedi.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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