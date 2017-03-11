43 pasta 33 isabet
Sarı-lacivertli takımın defansının en etkili isimlerinden olan Skrtel dün maç boyunca 58 kez topla buluştu. 43 pasında 33 isabet sağlayan 32 yaşındaki Slovak stoper, rakip ataklarını 11 kez kesmeyi başardı. Skrtel maç sonrası, "Kötü başladık ama daha sonra toparlandık. 3 puan almak güzel" dedi.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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