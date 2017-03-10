 ‘Son 5’ şanssızlığı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Son 5’ şanssızlığı

    ‘Son 5’ şanssızlığı
    , bu sezon ligin son beş sırasında yer alan takımlara toplam 11 puan bıraktı. Kayserispor'la oynadığı iki maçın birini kaybedip (4-1), birinde berabere kalan (1-1) Kanarya, Gaziantepspor (1-1) ve Adanaspor'la da (2-2) yenişememiş, bugünkü rakibi Alanyaspor'a da (1-1) Kadıköy'de diş geçirememişti.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:05
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