 Rakamlara göre bol gollü geçecek – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Rakamlara göre bol gollü geçecek

    Rakamlara göre bol gollü geçecek
    Aytemiz Alanya, bu sezon maçlarında en çok gol olan takım. 34 gol atıp 43 gol yiyen ve maçlarında 3.35 gol ortalaması yaşanan Akdeniz ekibi, 43 golle ligin en çok gol yiyen takımı konumunda. Alanya'nın sahasında oynadığı son 4 lig maçında toplam 18 gol oldu.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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