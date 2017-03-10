Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçı için Alanya'da kampa giren Fenerbahçe'de futbolcular otel girişinde bir taraftarla tartıştı.
Taraftarın Mehmet Topal'a "Golü elle attın. Sana hiç yakışmadı" demesi üzerine, Fenerbahçeli futbolcuların taraftara saldırdığı ancak güvenlik güçlerinin engel olduğu öğrenildi.
Yaşanan bu gerginliğin üzerine Goldcity Otel yönetiminin güvenlik önlemlerini arttırdığı ve otele giriş çıkışları sınırlandırdığı belirtildi. (İHA)
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:02
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
Mehmet Topal'a sözlü saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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