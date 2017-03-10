 Kjaer yetişmedi – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    yetişmedi

    Kjaer yetişmedi
    Osmanlıspor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan ve haftayı tedavi ile geçiren Kjaer'in bugün oynayamayacağı kesinleşti. Ağrıları süren ve dünkü idmana da çıkamayan Danimarkalı oyuncunun yerine Roman Neustadter görev yapacak. F.Bahçe'de sakatlığı süren Volkan Demirel de kadroda yok.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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