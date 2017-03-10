 Josef-Hasan cezalı üç isim ise sınırda – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Josef-Hasan cezalı üç isim ise sınırda

    Josef-Hasan cezalı üç isim ise sınırda

    F.Bahçeli futbolcular ve Hasan Ali Kaldırım, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanya karşısında forma giyemeyecek.

    Öte yandan sarı-lacivertli ekipte üç futbolcu sarı kart ceza sınırında. , ve Miroslav Stoch, bugün de kart görürlerse önümüzdeki hafta oynanacak Atiker Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacaklar.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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