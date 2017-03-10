 F.Bahçe’ye 17’lik ‘Güçlü’ santrfor – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    F.Bahçe’ye 17’lik ‘Güçlü’ santrfor

    F.Bahçe’ye 17’lik ‘Güçlü’ santrfor
    Fransızlar, Fenerbahçe'nin PSG'nin U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki Türk oyuncu Metehan Güçlü'yü transfer etmek istediğini iddia etti. Foot-sur.fr adlı site, oyuncunun temsilcilerinden birine dayandırarak verdi. Santrfor mevkiinde oynayan Metehan, U17 Türk Milli Takımı'nda görev aldığı 3 karşılaşmada 2 gol kez fileleri sarstı.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:24
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