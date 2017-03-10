‘Elle oynadım’ dedi

Osmanlısporlu Pierre Webo, Topal’ın kendilerine elle attığı gol hakkında flaş açıklamalar yaptı. Kamerunlu yıldız isim, “Topal’la maçtan sonra konuştum. Bana ele oynadığını söyledi” dedi...

iki sezon Fenerbahçe'de oynayıp bir de şampiyonluk yaşayan Osmanlıspor'un Kamerunlu golcüsü Pierre Webo, sarı-lacivertli ekibe 1-0 kaybettikleri maçta yaşadığı duygusal anları anlatırken, bir de flaş açıklama yaptı.



BUNLAR OLUYOR

Webo, Radyospor'a verdiği röportajda, Mehmet Topal'ın 90+1'de elle attığı golle ilgili görüşlerini dile getirirken, eski takım arkadaşının bir itirafına da yer verdi. 35 yaşındaki golcü, "Mehmet Topal'ın pozisyonu futbolun içinde olan şeyler. Topu eliyle kontrol etti fakat burada kararı verecek kişi hakem. Mehmet'le ile maçtan sonra konuştum; bana elle oynadığını söyledi. Biz 1 puan alacakken hiç puan alamadık. Futbolda böyle şeyler var. Bunların olması üzücü" ifadelerini kullandı.



YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLATTI

Mehmet Topal'ın Osmanlıspor'a elle attığı gol gündemden düşmüyor. Webo'un açıklamaları ise yeni bir tartışma konusu başlattı. Topal, "Top elime çarptı ama kasıtlı bir şey değildi" demişti.