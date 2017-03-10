‘Elle oynadım’ dedi
Osmanlısporlu Pierre Webo, Topal’ın kendilerine elle attığı gol hakkında flaş açıklamalar yaptı. Kamerunlu yıldız isim, “Topal’la maçtan sonra konuştum. Bana ele oynadığını söyledi” dedi...
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Webo, Radyospor'a verdiği röportajda, Mehmet Topal'ın 90+1'de elle attığı golle ilgili görüşlerini dile getirirken, eski takım arkadaşının bir itirafına da yer verdi. 35 yaşındaki golcü, "Mehmet Topal'ın pozisyonu futbolun içinde olan şeyler. Topu eliyle kontrol etti fakat burada kararı verecek kişi hakem. Mehmet'le ile maçtan sonra konuştum; bana elle oynadığını söyledi. Biz 1 puan alacakken hiç puan alamadık. Futbolda böyle şeyler var. Bunların olması üzücü" ifadelerini kullandı.
YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLATTI
Mehmet Topal'ın Osmanlıspor'a elle attığı gol gündemden düşmüyor. Webo'un açıklamaları ise yeni bir tartışma konusu başlattı. Topal, "Top elime çarptı ama kasıtlı bir şey değildi" demişti.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:45
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
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