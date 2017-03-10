Deplasmanda 3 puana hasret

Kanarya, Süper Lig'de 2017 yılında dış sahada henüz galibiyetle tanışamadı.

2017'de deplasmanda 3 lig maçına çıkan ve 1 yenilgi, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, büyük de bir gol sıkıntısı yaşanıyor. F.Bahçe, son 6 lig maçında sadece 5 gol attı; bunların 4'ünü orta saha oyuncuları kaydetti. Ligde son 5 haftada santrforlardan tek gol katkısı penaltıdan Sow'dan geldi.