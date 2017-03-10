 Deplasmanda 3 puana hasret – Fotomaç – 10 Mart 2017
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    10 Mart 2017, Cuma
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    Deplasmanda 3 puana hasret

    Deplasmanda 3 puana hasret

    Kanarya, Süper Lig'de 2017 yılında dış sahada henüz galibiyetle tanışamadı.

    2017'de deplasmanda 3 lig maçına çıkan ve 1 yenilgi, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, büyük de bir gol sıkıntısı yaşanıyor. F.Bahçe, son 6 lig maçında sadece 5 gol attı; bunların 4'ünü orta saha oyuncuları kaydetti. Ligde son 5 haftada santrforlardan tek gol katkısı penaltıdan Sow'dan geldi.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
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