Bu sizin savaşınız

Her zaman bir hedef olması gerektiğini, lig bitmeden mücadeleyi bırakamayacaklarını belirten F.Bahçe’nin hocası, takımla yaptığı son maç toplantısında, “Bu benim değil, sizin savaşınız” ifadelerini kullandı

Bugün Aytemiz Alanyaspor karşısında ligde zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Dick Advocaat, taktik ağırlıklı çalışmada futbolcularına maçın önemini bir kez daha hatırlattı.



Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı toplantıda bundan sonraki her maçın final olduğunu belirtirken, "Top artık sizin ayaklarınızda. Savaş sizin savaşınız" mesajı verdi. Şampiyonluktan uzaklaşmış olmalarının hedeflerini tükettikleri anlamına gelmediğini ifade eden Advocaat, "Her zaman yeni bir hedef vardır. Lig bitmeden savaşı bırakamayız. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu benim değil, sizin savaşınız. Yarın sahaya çıkacağız ve maçı rakipten daha çok istediğimizi göstereceğiz. Buna mecburuz" dedi.



HIZLI OYNAMALIYIZ

Bir kez daha hızlı oynamaları gerektiğinin altını çizen Hollandalı teknik adam, topu çabuk paslarla forvet elemanlarına ulaştırmak zorunda olduklarını kaydetti.



UÇAK ROTA DEĞİŞTİRDİ

F.Bahçe uçağı direkt Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inecekti ancak hava muhalefeti nedeniyle rota değişti. Saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkış yapan özel uçak, Gazipaşa Havalimanı yerine Antalya Havalimanı'na indi. Sarı-lacivertli kafile, buradan karayolu ile Alanya'ya vardı. Havalimanının son anda değiştirilmesi nedeniyle takımı karşılamaya hiçbir taraftar gelmedi.



TÜM TAKIM ALANYA'DA

Fenerbahçe, kötü gidişe son vermek adına birlik olmuş, kupada Kayserispor'la oynanan maçın kafilesine tüm takım dahil edilmişti. Yönetim, aldığı karar ile yine aynı uygulamayı devam ettirdi, cezalılar Josef ve Hasan Ali'nin yanı sıra sakatlıkları süren Volkan Demirel ile Kjaer de dahil tüm takım Alanya'da hazır bulundu. Kafilede 27 futbolcu yer aldı.