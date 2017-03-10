Alper: Artık her maçı kazanmalıyız

Alper Potuk, bundan sonra ligde puan kaybına tahammülleri olmadığını, kalan 11 karşılaşmadan en yüksek puanı almak için mücadele vereceklerini kaydetti.

Sarılacivertli futbolcu, "Aslında bu durumda olmamalıydık. Üzgünüz tabii ama yapacak bir şey yok. Her maçı kazanmak zorundayız. Alanyaspor maçı onlardan biri. Kazanıp döneceğiz" açıklamasını yaptı.