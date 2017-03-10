 Ali Koç, ünlü hoca Houllier’i ağırladı – Fotomaç – 10 Mart 2017
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HEPSİ
    10 Mart 2017, Cuma
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    Ali Koç, ünlü hoca Houllier’i ağırladı

    Ali Koç, ünlü hoca Houllier’i ağırladı

    Başkanlığını F.Bahçe'nin eski yöneticisi ve muhtemel başkan adayı Ali Koç'un yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nin son konuğu, Gerard Houllier oldu.

    PSG, Liverpool, Lyon ve Aston Villa gibi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarında görev alan Houllier, 2 saatlik etkinlikte deneyimlerini paylaştı. Koç, Fransız teknik adama plaket takdim etti.
    1. 10 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
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