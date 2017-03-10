Akdeniz akşamları...
Şampiyonluktan uzaklaşan ve kalan 11 haftada Devler Ligi için savaş verecek olan F.Bahçe, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bugünkü rakip, lige tutunma mücadelesi veren Alanya
KADIKÖY'DE YENEMEMİŞTİ
Bunun için bir galibiyet serisi yakalamak zorunda olan Sarı Kanarya'nın, Akdeniz temsilcisi karşısında puan kaybına tahammülü yok. Ancak düşme hattının bir basamak ve 5 puan üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı var. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı. Ali Palabıyık'ın yöneteceği saat 20.00'deki maç Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak.
ALANYASPOR'A İKİ MAÇTA 11 GOL ATTI
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'la daha önce 2 resmi maç yaptı. Ligde ilk kez sezonun ilk yarısında Kadıköy'de karşılaşan bu iki takımın maçı 1-1 berabere sona erdi. Fenerbahçe, ligde ilk kez konuk olacağı rakibiyle Alanya'da daha önce Türkiye Kupası maçı oynamış, 23 Ocak 2008'deki maçı tarihi bir skorla 10-3 kazanmıştı.
- 10 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:05
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA TOPAL GIBI BIR MILLI OYUNCU AZIZ YILDIRIMIN TAKIMINDA OLDUGUNU ISPATLADI, FB'LIFUTBOLCULAR ELLERIYLE KAC GOL ATTILAR BILEN VARMI?
- Mehmet Topal'a sözlü saldırı
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA ANELKA DIYE BIR OYUNCU VARDI 3 METRE HAVAYA SICRAYIP BASKET ATMISTI KALEYA,HAKEM GOLU VERINCE SENESONU DONMUSTU BEN FUTBOLCUYUM DIYE.
- Abou'atar' Olympiakos bakar!
Toplam 3
Yorum
Beşiktaş Şenol Güneş'in elinde Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım var.Beşiktaş maçlarını en az 4 ve 5 gol atarak bitirmeli.
Akdeniz akşamları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.