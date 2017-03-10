Akdeniz akşamları...

Şampiyonluktan uzaklaşan ve kalan 11 haftada Devler Ligi için savaş verecek olan F.Bahçe, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bugünkü rakip, lige tutunma mücadelesi veren Alanya

Geçen hafta Kadıköy'de Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın 90+1'de attığı golle yenip ligde dört maç aradan sonra galibiyetle tanışan Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında bugün Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde kalarak şampiyonluktan iyice uzaklaşan sarı-lacivertli ekibin bundan sonraki asıl savaşı, ligi ikinci bitirip UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini tutturmak.



KADIKÖY'DE YENEMEMİŞTİ

Bunun için bir galibiyet serisi yakalamak zorunda olan Sarı Kanarya'nın, Akdeniz temsilcisi karşısında puan kaybına tahammülü yok. Ancak düşme hattının bir basamak ve 5 puan üstünde yer alan Aytemiz Alanyaspor'un da şiddetle puana ihtiyacı var. Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşma 1-1 sonuçlanmıştı. Ali Palabıyık'ın yöneteceği saat 20.00'deki maç Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanacak.



ALANYASPOR'A İKİ MAÇTA 11 GOL ATTI

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ilk kez bu sezon mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'la daha önce 2 resmi maç yaptı. Ligde ilk kez sezonun ilk yarısında Kadıköy'de karşılaşan bu iki takımın maçı 1-1 berabere sona erdi. Fenerbahçe, ligde ilk kez konuk olacağı rakibiyle Alanya'da daha önce Türkiye Kupası maçı oynamış, 23 Ocak 2008'deki maçı tarihi bir skorla 10-3 kazanmıştı.