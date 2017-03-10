Advocaat'a basın toplantısında protesto

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat 2-0 geri düştükleri maçtan galip ayrıldıklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Teknik Direktör Advocaat, "Gerçekten karşılaşmaya çok kötü bir başlangıç yaptık. Özellikle ilk 20-25 dakika çok kötü bir görüntü sergilediğimizi söyleyebilirim. Alanyaspor bu dönemde de 2 gol bulmayı başardı. Açıkçası rakibimize karşı yeterince sert değildik ama 2-0'dan sonra oyunu kontrol etmeye başladık, pozisyonlar üretmeye başladık ve çok güzel 2 gol bulduğumuzu düşünüyorum" dedi



"PERFORMANSTAN MEMNUNUM"



Karşılaşmanın 2'nci yarısından da ilk yarıda yakaladıkları performansı devam ettirdiklerini anlatan Advocaat, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Oyunu kontrol etmeyi başardığımızı düşünüyorum. Yarım şans olarak değerlendirebileceğimiz pozisyonlar oldu. Alanyaspor da kalemizde kontra ataklarla pozisyon üretmeye çalıştı. Aatif'ın harika bir golü vardı. O golle 3-2'yi bulmayı başardık. Onun performansından da çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bana göre sahanın en iyi oyuncularından biriydi. Ayrıca ilk yarının sonlarına doğru bir golümüz daha vardı. Bir uzun topta ve bana göre yüzde yüz gol şeklinde değerlendirilmesi gereken bir pozisyon vardı. Televizyondan da tekrar izledim pozisyonu. Tekrar aynı düşüncemi koruyorum. Ama genel anlamda bakarsak bir deplasman karşılaşması oynadık, 2-0 geriye düşmüşüz ve 3-2 maçı almışız. Bu bence gayet memnun edici."



BEYAZ TV BASIN TOPLANTISINI PROTESTO ETTİ



Basın toplantısında teknik direktör Dick Advocaat'a Beyaz Tv muhabiri Devrim Zengi soru sormak istedi. Ancak Fenerbahçe Medya Sorumlusu Fatih Demirkol buna izin vermedi. Devrim Zengi ayağa kalkarak bu durumu protesto edeceğini söyledi. Basın açıklamasının yapıldığı masaya kadar gelen Zengi, cebinden çıkardığı bir mektubu teknik adam Advocaat'a vererek basın toplantısını terk etti.



"HÜKMEDEN TARAF BİZDİK"



Protestonun ardından devam edilen basın toplantısında bir gazetecinin 'Soyunma odasında ne yaşandı?' sorusuna da yanıt veren Advocaat, şöyle devam etti:



"Karşılaşmanın başı benim için merak uyandırıcıydı. Şu anlamda söylüyorum; maçın başında bizim için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. 2 galibiyetle buraya geliyoruz, deplasman maçına gelmişiz ve küme düşmemeye oynayan bir takımla oynuyoruz. Bizi nelerin beklediğini biliyorduk aslında. Maçın ilk 20 dakikasındaki görüntü, benim için anlaşılmaz bir görüntüydü. Bunu oyuncularıma da söyledim. 'Bu ilk 20 dakikada siz ne istiyorsunuz' diye sordum oyuncularıma. Çünkü bu başlangıçta onların ne istediğini, ne yapmaya çalıştığını anlamaya gayret gösterdim ama takımımız ilk 25 dakikadan sonrada iyi bir tepki ortaya koydu. Bunu da açık bir şekilde belirtmemiz lazım. Güzel goller attılar. Devre arasına girdiğimizde o konular hakkında da konuştum ve bu şekilde devam etmelerini istedim. Daha fazla gol atmaya çalışmamız gerektiğini söyledim. 3-2'yi de bulmayı başardık. İyi bir geri dönüş yaptığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile Alanyaspor arasındaki karşılaşmayı da izlemiştim ve Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu orada görmüştüm. Gerçekten iyi oyunculardan oluşan bir takımları var ama genel anlamda bakarsak bu akşam oyuna hükmeden taraf bizdik diyebilirim. Bu anlamda çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum."



"YÖNETİME İLETTİM"



Bir gazetecinin mart ayında açıklama yapacağını hatırlatması üzerine Advocaat, yönetime kararını söylediğini ve bunun açıklamasının yönetim tarafından yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi.



AYTEMİZ ALANYASPOR CEPHESİ



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise maça iyi başladıklarını fakat bu durumu koruyamadıklarını söyledi. Teknik adam Susic şöyle dedi:



"Maça biz iyi başladık. İlk 30 dakika iyi oynadık. Aslında ilk 30'uncu dakikada maçı bitirebilirdik. Daha sonra bir hata yüzünden gol yedik ve Fenerbahçe daha iyi oynamaya başladı. Bunun sonucunda da yenildik. Yediğimiz tüm golleri bireysel hatalardan yedik. Tabii ki böyle goller yerseniz yenilmeniz kaçınılmaz olur. Biz 2-0'dan sonra skoru koruyamadık. Barselona'ya karşı dahi olsa 2-0'lık üstünlük yakalarsan onu koruman gerekiyor. Biz onu başaramadık ve mağlup olduk."