 ‘Yeni Pogba’ Etebo’ya teklif – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    ‘Yeni Pogba’ ’ya teklif

    ‘Yeni Pogba’ Etebo’ya teklif

    The Sun, F.Bahçe’nin Nijerya’nın 21 yaşındaki yeni gözdesi için bu yaz teklifte bulunacağını iddia etti

    Fenerbahçe scout ekibinin geçtiğimiz hafta sonu Feirense-Benfica maçında izleyip hayran kaldığı Feirense'li Oghenekaro Etebo için The Sun gazetesinden flaş bir iddia geldi. İngiliz gazetesi, 21 yaşındaki Nijeryalı kanat+orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'nin bu yaz teklif yapmayı düşündüğünü yazdı. 'Goal' Etobo'yu 'Yeni Pogba' olarak lanse ediyor. Genç yıldız, Arsenal ve Leicester City'nin de takibinde. Yetenekli oyuncu, Portekiz'de bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist üretti.

    JAPONYA'YA 4 GOL
    , Nijerya'nın geçen yıl Olimpiyat Oyunları'nda Japonya'yı 5-4 yendiği karşılaşmada 4 gol birden atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu ilk parladığı Nijerya'nın Warri Wolves takımda da 2013-15 arası 64 maçta 23 kez fileleri sarstı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:14
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